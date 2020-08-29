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Burdur'da köprüden düşen otomobil ölüm getirdi

İhlas Haber Ajansı

BURDUR'da kadın sürücünün hakimiyetindeki araç, kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. Köprüden aşağıya düşen araçta Şeref Yatar (55) öldü, kadın sürücü ile 1 kişi yaralandı.

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Kaza Çavdır ilçesine bağlı Bayır köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meral Yatar, (46) idaresindeki 10 TJ 200 plakalı otomobil, Bayır köyü kavşağına geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki bariyerlerden çıkarak köprü altına düştü.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şeref Yatar (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Meral Yatar ve araçtaki diğer yolcu Atakan Yatar (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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