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Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istediler

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken siyah beyazlı ekibin istediği eski oyuncusu Gökhan Töre için sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bedelsiz şekilde elinden bırakmak istemedikleri futbolcu için 1 milyon euro istedi.

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Beşiktaş'ın bir süredir görüştüğü eski oyuncusu Gökhan Töre ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyaspor'un siyah beyazlı ekipten istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Malatya temsilcisinin başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada "Beşiktaş'tan Gökhan Töre için 1 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Beşiktaş yönetimi bonservis bedeli ödemek istemiyor. Gökhan'ın takımda ayrılma talebini bize iletince Beşiktaş ile görüşmesine izin verdik. Artık gelecek haberi, bize sunacakları teklifi bekliyoruz. Gökhan'ın bizden alacağı var ama istediğimiz bonservis bedelini karşılayacak bir miktar değil. Alacaklarını bırakarak gitmesi mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"Gökhan'ın bedelsiz gitmesine izin veremeyiz"
Oyuncuyu bonservissiz göndermeyeceklerini vurgulayan Gevrek, "Biz Gökhan'ın takımda kalmasını isteriz. Fakat antrenmanlara çıkmadı. Gitme isteğini ortaya koydu. Eğer Gökhan'a bedelsiz gidişine izin verirsek takım için iyi bir örnek olmaz" dedi.

Takas gündeme gelmişti
Beşiktaş'ın Gökhan Töre için takas yöntemine gidip deneyimli futbolcu karşılığında Umut Nayir'i gözden çıkaracağı iddia edilmişti.

2 gol ve 5 asist yaptı
Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 28 maça çıkan Gökhan, 2 gol atarken, 5 de asist yaptı.

(NTV)

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