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AK Partili Çelik’ten İsveç'teki provokasyona sert tepki: Saygısızlığını lanetliyoruz...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına büyük tepki gösterdi. Yapılan saygısızlığın insanı değerlere yapıldığını ifade eden Çelik, 'lanetliyoruz' dedi. Çelik, olayla ilgili şahısların İsveç makamlarınca cezalandırılmasını beklediklerinin altını çizdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç Malmö kentinde Kur'an- Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"İçinde ırkçı/faşist bir siyasetçinin de olduğu bir grubun İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını lanetliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, insanı insan yapan tüm değerlere yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

İsveç makamlarının bu saygısızlığı en ağır şekilde cezalandırmasını bekliyoruz.

Ömer Çelik, "Danimarka'dan İsveç'e gelen İslam düşmanı ırkçı bir faşist siyasetçi ile beraberindekilerin Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahrikleri insanlığa karşı işlenmiş suçtur. Bu saygısızlık tüm kutsal kitaplara ve tüm dinlere yapılmıştır. Kutsal Kitabımıza yapılan bu saygısızlık, Avrupa'da İslam düşmanlığının ve faşizmin nasıl güçlendiğini gösteren yeni bir lanetli eylemdir." cümlelerine yer verdi.

Çelik, ifadelerine şöyle devam etti:

"Bu saygısızlıkları yapanlara karşı sessiz kalmak, Yeni Zelanda'da insanları camide katleden Brenton Tarrant gibi katilleri teşvik etmektir. Tüm dinlerin mensuplarının bu saygısızlıklara beraber tepki vermesi gerekir."

Ne olmuştu?

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen İslam düşmanı siyasetçi Sıkı Yön Stram Kurs lideri Rasmus Paludan ve yandaşları, dün akşam saatlerinde polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Provokasyon görüntülerinin internette yayılmasının ardından Malmö'de ırkçılık karşıtı grup, olaya tepki göstermiş, trafiği engelleyen eylemciler yolda lastik yakmıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı. Danimarkalı ırkçı lider Paludan'a İsveç'e iki yıl boyunca giriş yasağı getirilmişti.

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