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Milli Savunma Bakanlığı'ndan '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü yaptığı videolu paylaşımda kutladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi. 

Bakanlığın paylaşımı:

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