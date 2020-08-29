'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yaptığı motosikletiyle geçirdiği kazada öldü

Sosyal medya hesabından, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoyu, "Sevdiklerime giderken, sevmediklerimden kaçarken" notuyla paylaşan Ünlü'nün, bir arkadaşının kendisine yaptığı, "Dünyadan kaçma da" yorumuna, "Amin" yazdığı görüldü.