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Lionel Messi'den 'koronavirüs' kararı Barcelona yönetimine bildirdi

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak isteyişini davranışlarına dökmeye başladı. Belirtilene göre Messi, takımı yarın yeni sezon çalışmalarına başlayacakken koronavirüs testlerine girmeme kararı aldı. Barcelona ile Messi arasındaki krizi zaman belirleyecek.

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Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Lionel Messi, taraftarını üzecek başka bir adıma imza attı. Efsane oyuncu, Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak koronavirüsü testlerine girmeyeceğini bildirdi.

Radyo Catalunya'nın haberine göre; yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak. Arjantinli futbolcu, antrenmanlar öncesinde yapılacak PCR testine girmeyecek.

33 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrılmak istediğini salı günü kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.

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