Bursa'da dedesine aşure götüren torun can verdi paylaşımları yürek yaktı

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı. Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli İlhami B.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.