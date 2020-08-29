Bursa'da dedesine aşure götüren torun can verdi paylaşımları yürek yaktı
BURSA'da geri manevra yapan minibüs, Eda Müdüroğlu'nun (20) ölümüne sebep oldu. Kontrolden çıkan araç, dedesine yaptığı aşureden götürmekte olan genç kızı duvara sıkıştırdı. Kamyonet ile duvar arasında can veren genç kızın ‘aşure aşererek güne başladım’ paylaşımı yürek yakan ifadelerinden sadece bir tanesi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Genç kız, yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı. Komşularına aşure dağıttıktan sonra dedesine götürmek için hareket eden genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı.
Aile sinir krizi geçirdi, sürücü teslim oldu
Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği'ne teslim oldu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı. Genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli İlhami B.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
2 gün sonra doğum günüymüş
İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu’nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın 'içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' paylaşımı boğazları düğümledi.