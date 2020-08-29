Community Shield kupası Arsenal'ın oldu

Community Shield’da Liverpool'u penaltı atışları sonucunda mağlup etmeyi başaran Arsenal, kupayı müzesine götürdü. Liverpool direktörü Klopp'un, Wijnaldum’un yerine 90+2. dakikada oyuna soktuğu Brewster, atışı kaçıran tek isim olunca kupa gitti.

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Premier Lig Şampiyonu Liverpool ile FA Cup Şampiyonu Arsenal'ın karşı karşıya geldiği mücadelede, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Elneny de 90 dakika oynadı.

Arsenal Menajeri Arteta'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü Elneny, orta sahada etkili bir performans ortaya koydu. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, 12. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol bulmak için baskısını artıran Liverpool, 73. dakikada Japon yıldızı Takumi Minamino'yla beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmazken, mücadele 1-1 sona erdi. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada uzatma dakikaları oynanmazken, direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi.

Klopp, Brewster’ı 90+2. dakikada oyuna soktu, kupa gitti

Liverpool'da penaltı atışlarını Salah, Fabinho, Brewster, Minamino ve Jones atarken, bu isimlerden Brewster'ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Hakemin 90 dakikanın sonuna üç dakika eklediği maçta Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Brewster’ı 90+2. dakikada Georginio Wijnaldum’un yerine penaltılar için oyuna almıştı.

Arsenal'da atışları kullanan Nelson, Maitland-Niles, Soares, David Luiz ve Aubameyang ise vuruşlarında topu ağlara gönderdi ve Arsenal, penaltı atışları sonundCommunity Shielda kupayı kazanan ekip oldu.

Community Shield nedir?

İngiltere'de bir önceki sezonun Premier League şampiyonu ile FA Cup şampiyonu arasında Wembley Stadyumu'nda her yıl oynanan maçtır. Premier League şampiyonu takımın aynı zamanda FA Cup'ı kazanması durumunda lig ikincisi takım yarışmaya katılmaktadır.