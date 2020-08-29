Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Muharrem ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda;
"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 29, 2020
Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/NjHAJOWbld
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