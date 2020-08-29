Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Muharrem ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda;

"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.