Bakan Süleyman Soylu'dan günün fotoğrafı paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve taşkın nedeniyle zarar gören Doğankent ilçesinde incelemelerde bulundu.
Soylu, ilçeye bağlı Yeniköy'de heyelan meydana gelen ve zarar oluşan yerleri inceledi.
Bakan Soylu, burada Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in babası Mustafa Temel'i görmesi üzerine aracı durdurarak şehit babası ile görüştü.
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Köy yollarının bazı bölümlerinin ulaşıma kapalı olması nedeniyle Soylu, yürüyerek incelemelerini sürdürdü.
Süleyman Soylu, köydeki vatandaşlarla da görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
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Bakan Soylu Giresun'daki incelemeleri sonrası sosyal medya hesabından günün fotoğrafı notuyla bu kareyi paylaştı.
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