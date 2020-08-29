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İYİ Partili Uyanık’tan 30 Ağustos mesajı

İYİ Parti Selçuklu Belediye Meclis üyesi Mevlüt Uyanık , 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’nci yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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İYİ Parti Selçuklu Meclis üyesi Mevlüt Uyanık mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdecisi, tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi’nin 98’nci Yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kahraman milletimiz kadın erkek, yaşlı genç demeden vatan topraklarımıza göz diken işgal kuvvetlerine karşı büyük bir mücadele vererek kazandığı zafer ile kahramanlık destanı yazmıştır.

Tarih boyunca olduğu gibi milletimizin, bağımsız ve hür yaşama uğruna her türlü olumsuzluk ve yokluğa rağmen haksızlığa ve zulme karşı verdiği istiklal mücadelesi şanlı 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmıştır. Büyük ve kutlu Zaferinin ardından, gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin milletimize armağan ettiği kutsal vatan topraklarında birbirine kenetlenen aziz milletimiz, tüm gücüyle çalışarak, sahip olduğu coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliği ile ülkesini önemli bir seviyeye getirmiştir.Ancak, milletimiz birlik ve beraberlik içinde her zaman olduğu gibi üzerinde oynanan oyunları bozmuştur ve bozacaktır. Güzel vatanımızı ve milletimizi her anlamda çok daha güzel günler ve çok daha İYİ bir gelecek beklemektedir. Yeter ki birbirimize inanalım, güvenelim. Hedefimiz, bu kutsal vatanımız için canlarını veren, kanlarını akıtan şehit ve gazilerimize layık olmanın bilinci ve gayreti ile ülkemizi daha da geliştirmek, güçlendirmek ve daha İYİ, daha idealist bir gençlik yetiştirmektir.

 Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin ve saygıdeğer hemşerilerimin Zafer Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

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