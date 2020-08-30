Süleyman Soylu ve Murat Kurum, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli, Güce ve Espiye ilçelerinde incelemelerini sürdürdü.

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Giresun'da 9 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından hasar tespiti ve bakım, onarım, yıkım çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da gecenin geç saatlerine kadar, yapılan çalışmaları yakından takip ettiler, bilgi alışverişinde bulundular.

Soylu: "Dereli'de kayıp bir vatandaşımızı daha bulduk"

Bakan Soylu, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." diye konuştu.

Soylu, "Yaklaşık 6 vatandaşımız daha var bunların 2'si de jandarma. Allah bir daha böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın." ifadesini kullandı.

"Devletin tüm imkanları yanınızda"

Cumartesi akşamı durumu öğrendikten sonra, gece saatlerinde Giresun'a geldiğini ve o dakikadan itibaren de ayrılmadığını ifade eden Soylu, devletin bütün imkanları ile vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

Soylu, sel nedeniyle oluşan elektrik ve su kesintileri ile yol sorunlarını çözmek için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.



Ağır hasarlı evler yıkılacak

Bakan Kurum da, Dereli'deki incelemelerin ardından Güce ilçesine geçerek ilçe merkezi ile bazı köyleri ziyaret etti.

Selden hasar gören evleri inceleyen Kurum, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Selden ağır hasar gören ve oturulamayacak durumda olan evlerin yıkılması talimatını veren Kurum, hak sahibi vatandaşları kira ve taşınma yardımı noktasında da bilgilendirdi.



"Kimse mağdur edilmeyecek"

Kurum, afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Bakan Kurum, Espiye ilçesi Ericek köyünde de incelemede bulundu.

Öte yandan, Dereli ilçesinde yıkım kararı alınan binaların yıkım işlemlerine iş makineleri yardımıyla devam ediliyor.