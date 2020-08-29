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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6284'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 267.064'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 39 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1017 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 242 bin 812'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 88, ağır hasta sayısı 917, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde'' ifadelerini kullandı

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