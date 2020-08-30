Pendik’te silahlı kavgada yaralandı kaçarken kaza yaptı

İSTANBUL Pendik’te silahlı kavgaya karışarak yaralanan A.Y., olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı. Kan kaybeden şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik’te kavgaya karışan A.E silahla yaralandıktan sonra lüks otomobiliyle kaçarken Ramazanoğlu Mahallesi Yücelen Sokakta aşırı hız nedeniyle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara daha sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza sesini duyan vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan kişiyi kısa sürede çıkardı. Kaza da yaralanan A.E'nin sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldığı sırada silahla yaralandığı tespit edildi. Ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan A.E’nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı.

"Baygın bir şekilde yatıyordu, baya bir kan kaybetmiş"

Kazayı gören Mahalle sakini Güney Türkmen, “Büyük gürültü sesi oluştu. Kaza alanına geldik. Yaralı şahıs şuurunu kaybederek duvara çarptıktan sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Baktığımızda baygın bir şekilde yatıyordu, baya bir kan kaybetmiş. Ayağında 2 adet yara izi vardı. Biz müdahale etmeden polis ekiplerine haber verdik” diye konuştu.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.