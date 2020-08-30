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Tokat'ta polisin durdurduğu sürücü pozitif vaka çıktı

İhlas Haber Ajansı

TOKAT'ta C.T., polis ekiplerinin aracını durdurup GBT sorgulaması yapmasıyla koronavirüs gerçeğini öğrendi. Test sonucu pozitif olan şahıs bölgeye ulaşan ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Tokat-Sivas karayolu şehir girişinde uygulama yapan polis ekipleri durdukları bir araç sürücüsüne Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Şahsın yapılan sorgulamasında koronavirüs (Covid-19) hastası olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından uygulama noktasına sağlık ekipleri çağrıldı.

C.T. isimli şahıs ise polis ekiplerine Sivas’ta test yaptırdığını ikameti olan Tokat’a gelirken yolda durumunu öğrendiğini söyledi. Şahıs otomobilini polis noktasına park ettikten sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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