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CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'ndeki arbedede darp edilen gazeteciler şikayetçi oldu

CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde iki grup arasında çıkan arbedede darp ve gasbedildiklerini belirten gazeteciler şikayetçi oldu.

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Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Tiyatrosu'ndaki kongrede elektronik eşyalarının zarar gördüğünü ve darbedildiklerini belirten muhabirler Oktay Güçtekin ve Tenzile Aşçı, 100. Yıl Polis Merkezine başvurdu.

Muhabir Tenzile Aşçı, gazetecilere, kongrede iki grup arasında gerginlik yaşandığını ve tartışmaları görüntülemek istediklerini söyledi.

Tartışan gruplardan bazı kişilerin işini yapmaya çalışan gazetecilere saldırdığını kaydeden Aşçı, "Gazeteci bir arkadaşımıza saldırdılar. Hatta linç girişimi oldu. Orada telefonum da gasp edildi. Bir başka arkadaşımızın başına sandalye fırlatıldı. Sadece basın mensubu olduğumuz ve işimizi yaptığımız için saldırıya uğradık." dedi.

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de polis merkezinin önüne gelerek gazetecilerle görüştü ve olay hakkında bilgi aldı.

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