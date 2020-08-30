Küçükçekmece'de "iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi

Küçükçekmece'de gece saatlerinde iddiaya göre park halinde duran iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinleri komşularının yanan araçlarını görünce bidonlarla ve hortumla yangına müdahale etti.

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Küçükçekmece'de iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Piri Reis Sokak üzerinde park halinde duran 2 otomobili ataşe verdi. Olay gerçekleştiren kişi yada kişiler kaçarken otomobillerden alevler yükseldi. Mahalle sakinleri komşularının yanan araçlarını görünce önce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra da bidonlarla ve evinden çektiği hortumlarla yanan araçları söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken mahalle sakinleri ve araç sahiplerinden olayla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki otomobili de bir süre kontrol etti. Polis ekipleri de ön ve arka kısımları yanan otomobillerde olay yeri çalışması yaptı.

Kimileri kovalarla kimileri de hortumlarla müdahale ettik

Olayın yaşandığı sokakta oturan Osman Yıldız isimli bir kişi, "Biz de bilmiyoruz, olay 03.30'da oldu. Biz uykudaydık, sese uyandık. Balkona çıktık baktık, ikisinin de ön tarafı motor kısmı tutuşmuş. Mahalleli olarak hepimiz yardıma koştuk. Kimi kovalarla kimi hortumlarla müdahale edildi" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.