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Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak

İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı bir ışık gösterisi düzenlenecek.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek kutlamalar, geçit töreninin ardından akşam da sürecek.

Canlı yayınlanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 20.30'da Zafer Bayramı’na özel konser verilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

300 İHA ile ışık gösterisi

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlenecek.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

Dijital Gösterim Merkezlerinde 30 Ağustos Zaferi

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek.

Sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle 30 Ağustos Zaferi'nin anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret diliyle anlatım imkanı da bulunuyor.

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