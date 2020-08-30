CHP İzmir Gençlik Kolları kongresinde kavga! Gazeteciler dövüldü İl Başkanı Deniz Yücel ne dedi

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yumruklar havada uçuştu. İki gazeteci darp edildi. SOrumluları tespit edip disipline vereceklerini açıklayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Burada bir provokasyon var" iddiasında bulundu.

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CHP'de kavgalı kongre. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yumruklar havada uçuştu. İki gazeteci darp edildi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız" dedi.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde kavga çıktı. Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Tiyatrosu'ndaki kongrede elektronik eşyalarının zarar gördüğünü ve darbedildiklerini belirten muhabirler Oktay Güçtekin ve Tenzile Aşçı, 100. Yıl Polis Merkezine başvurdu. Muhabir Tenzile Aşçı, gazetecilere, kongrede iki grup arasında gerginlik yaşandığını ve tartışmaları görüntülemek istediklerini söyledi.

Linç girişiminde bulundular

Tartışan gruplardan bazı kişilerin işini yapmaya çalışan gazetecilere saldırdığını kaydeden Aşçı, "Gazeteci bir arkadaşımıza saldırdılar. Hatta linç girişimi oldu. Orada telefonum da gasp edildi. Bir başka arkadaşımızın başına sandalye fırlatıldı. Sadece basın mensubu olduğumuz ve işimizi yaptığımız için saldırıya uğradık." dedi. Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de polis merkezinin önüne gelerek gazetecilerle görüştü ve olay hakkında bilgi aldı.

CHP il Başkanı'ndan açıklama!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde gazetecilerin darbedilmesi ve telefonlarının gasp edilmesine ilişkin, "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve bunun kimsenin yanına kar kalmayacağını belirtti. CHP'nin adının kavgalarla anılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Yücel, şöyle devam etti:

Kazanan aday ilan edilince ortalık savaş alanına döndü

"Maalesef son yapılan il gençlik kolları kongremizde yaşananlar, partimizin demokrasi anlayışına ve her alanda savunduğu basın özgürlüğünden yana duruşumuza yakışmamıştır. Demokratik yarışın verdiği heyecanlı ortamın yanında, kongrede her şey yolunda gözüküyordu. Daha sonra yapılan oylama sonucunda Burak Kotan arkadaşımızın İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği ancak kazanan adayın ilan edilmesi sonrasında arbede çıktığı ve gazetecilerin de yaşanan tartışmalarının arasında kaldığı haberini aldık. Bunu duyar duymaz tekrar kongrenin yapıldığı alana intikal ederek öncelikle olaydan etkilenen basın mensubu arkadaşlarımızın yanına gittik ve hepsiyle tek tek görüştük.

Burada bir provokasyon var

Yaşanan olaylar çok üzücü ve yaşanmasını istemeyeceğimiz türden olaylar. Burada bir provokasyon var. Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız. Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır."

"Bu davranış kabul edilemez"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner de kongreye çağrılı davet edilen basın mensuplarına saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hüner, ''CHP İzmir İl Gençlik Kongresi'nde bir gazetecinin görüntü almasının engellenmesi için elinden telefonunun alınması, bir başka gazetecinin de darbedilmesi hem cezai suçtur hem de basının özgür çalışma ortamını engellemek ve basın özgürlüğünü kısıtlamaktır. Olaya karışanların, faillerin bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.