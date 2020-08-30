BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
HABER /  GÜNCEL

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt koronavirüse yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.

Abone ol

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, korona virüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Büyük Zafer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile göklere yazılacak
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin'den uyarı: Pişman olursunuz
Türk birliğine bombalı araçla saldırı girişimi: 9 yaralı
Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu Ahmet Hakan'a açıkladı: Zorla odaya girip o posteri astılar
Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk: Yasak sadece düğün, nikah değil daha geniş alana yayılabilir
"Eğitim" ve "otomotiv"de vergi düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’de pedofili çetesine baskın! 39 çocuk birden kurtarıldı, en küçüğü 3 yaşında
Kayseri'de feci olay!Su bidonu içerisinde erkek cesedi bulundu
Antalya'da 65 bin turiste koronavirüs testi
Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Survivor Aycan Yanaç Onur Soygun ile yakalandı aşk iddiası bomba gibi düştü
Yorumlar 2 yorum