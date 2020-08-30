Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt koronavirüse yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.Abone ol
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, korona virüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.
Değerli dostlarım,— Şener Söğüt 🇹🇷 (@senersogut) August 29, 2020
Bugün, hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım.
Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun.