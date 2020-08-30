Samsun'un Atakum Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyayı kırdı geçirdi

SAMSUN'un Atakum İlçe Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım sosyal medyada büyük sükse yaptı.Abone ol
Samsun Atakum Belediyesi dün sosyal medya hesabından denize düşmüş bir takma dişi yansıtan fotoğraf paylaştı.
Mesajda ise ünlü rapçi Ezel’in “Felaket” adlı şarkısında geçen “Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın” dizesine yer verildi.
CHP’li Cemil Deveci’nin başkanlığındaki Atakum Belediyesi’nin eğlenceli mesajı binlerce beğeni alırken, 500’ü aşkın kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın?🎵🦷 pic.twitter.com/XqCa2u7wgo— T.C. Atakum Belediyesi (@atakumbeltr) August 29, 2020