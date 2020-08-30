30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor! Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."mesajını yazdı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti ile başladı. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile birlikte TBMM başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de törende yerlerini aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozelesine çelenk koyduktan sonra Anıtkabir Özel defterini imzalayarak şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

Bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98. yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirmek, yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çalışıyoruz

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik askeri siyasi, ve diplomatik bakımdan daha güçlü daha bağımsız daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye’den Libya’ya Karadeniz’den Doğu Akdeniz’de enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa doğu Akdeniz’de tehdit yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecektir.

Ruhun şad olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.

Törenler nasıl devam edecek?

Saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser gerçekleştirilecek.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA ile göklerde büyük zafer kutlaması

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile ’30 Ağustos Zaferi’ temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.