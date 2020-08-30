30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun her yanında coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı. Megakent İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun her yanında coşkuyla kutlanıyor. Büyük destanın 98. yılında, sabah erken saatlerde başlayan etkinliklere çok sayıda kişi katılıyor. İşte yurt genelinden 30 Ağustos manzaraları...
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Kapadokya
Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon kalkış alanında havalanan balonların sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrakları asıldı.
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Sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerle birlikte Kapadokya semalarını süsledi. Kapadokya bölgesine fotoğraf çektirmek için gelen gelin ve damatlar Atatürk posteri önünde poz verdi.
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İstanbul
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
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