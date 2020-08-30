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Ahmet Hakan AK Partili Taşar'a seslendi: Asaletten susmanın sırası mı?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelin mutfağında kullanıldığı' iddialarıyla tartışma yaratan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a seslenerek, "Asalet sahibi bir insan 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

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AK Partili Vekil Taşar, 'Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelin mutfağında kullanıldığı'na dair iddiaları yalanlayarak 'Suskunluğum asaletimden' açıklaması yapmıştı.

Köşe yazısında Vekil Taşar'ın sözlerini eleştiren Hakan, 'Asaletten susmanın sırası mı Sayın Vekil?' diye sordu.

"Bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur"

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar hakkında 'Kızılay’ın yoksullar için dağıtacağı etler otelinde görüntülendi' diye bir iddia ortaya atıldı.

Doğru mudur, değil midir? Bilmiyorum. Saçma bir iddia mıdır, değil midir? Onu da bilmiyorum. Bildiğim şey, milletvekili Taşar’ın bu iddiaya karşı verdiği cevap.

Şöyle demiş: 'Her lafa verecek cevabım var. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Suskunluğum asaletimden.'

Cemal Taşar Bey... Asalet sahibi bir insan, 'Yoksulların etlerini oteline istifledi' gibi bir iddia karşısında susmaz. Tamam, her lafa cevap vermeyin, asaletiniz bozulmasın. Ama bu lafa cevap vermezseniz asaletiniz kesin bozulur.

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