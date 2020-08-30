Şehit annesi yürekleri dağladı: Evladıma söz verdim, ağlamayacağım

Ağrı Doğubayazıt’ta terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk için dün Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi. Askeri uçakla memleketine getirilen şehit Arslantürk, Ordu-Giresun Havalimanı’nda protokol, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.