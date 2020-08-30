Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kur'an yakma provokasyonuna sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an yakılması provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Kalın, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.
"Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor"
Kalın, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor.
Avrupa’nın ortasında Kur’an-ı Kerim yakıyorlar.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 30, 2020
Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar.
Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor.