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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kur'an yakma provokasyonuna sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an yakılması provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Kalın, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.

"Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor"

Kalın, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor.

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