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Yeni koronavirüs tedbirleri! Erzincan'da her düğünde bir görevli bulunacak

ERZİNCAN'da, Covid-19 salgını nedeniyle düğün ve nikahların süresi bir saate indirildi. Ayrıca sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere izin verilmezken, denetim faaliyeti yürütmesi için nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisi görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

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Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Covid-19 salgınını önleme amacıyla sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya giderek ilave tedbirler aldı.

Bu tedbirler neticesinde kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle henüz pandemi sürecinin sonlanmadığından bazı ek tedbirlerin alınmasına karar verildi.  Bu kapsamda, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların köylerde ve sokaklarda yapılanlar dahil saat 20: 00 ile 21: 00 arasında bir saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına karar verildi.

65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altına yasak var

 Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda şunlar kaydedildi:

"Düğün salonlarında sandalye koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulmasına, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi, paketli su servisi hariç yapılmasının durdurulması, düğünlerde gelin ve damat harici diğer konukların oyun, dans gibi faaliyetlere kesinlikle katılmalarına müsaade edilmemesi, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanması kararlaştırıldı."

Bir görevli bulunacak

Alınan kararlar doğrultusunda nikah ve düğün merasimlerinde en az bir kamu görevlisinin görevlendirilerek denetim faaliyeti yürütmesi, düğün ve nikahlarda gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlere de müsaade edilmemesi kararı alındı.

Uymayana ceza
Alınan kararlara uyulmaması halinde gerekli adli işlemler uygulanacağı vurgulandı.

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