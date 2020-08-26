Düğün, nişan, sünnet ile 65 yaş üstüne koronavirüs yasağı gelen iller listesi
ANKARA ve İzmir başta olmak üzere 14 ilde düğünlere kısıtlama geldi. Bu illerde nişan, sünnet ve mevlit törenleri yasaklandı. Her ilin valiliği aldığı ek kararlarla 65 yaş üstüne de sınırlama getirdi.
İçişleri Bakanlığı yayınladığı son genelgeyle 14 ilde nişan, mevlit ve sünnet düğününü yasaklamış, düğünlere de sınırlama getirmişti. Bu iller Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat. İzmir olarak duyurulmuştu. Genelge sonrasında illerin valiliklerinden 'düğün' kararları arka arkaya gelmeye başladı. Ankara'da düğünler 1 saat ile sınırlandı, İzmir halayı yasakladı, Isparta'da düğünler ertelendi, kahvehaneler kapatıldı. Sakarya'da 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi. İşte koronavirüs artışı sonrası illerin aldığı 'düğün, nişan, sünnet düğünü ve mevlit ile 65 yaş üstü kararları:
İzmir Valiliği düğün kararı : İzmir'de düğün, nişan, nikah, kına gecesi, gelin alma, sünnet ve mevlit organizasyonlarına kısıtlama getirildi. Sokak düğünleri yasaklanırken, kaymakamlıktan izin alınarak okul bahçelerinde düğün yapılabilecek. Düğünler için 2.5 saat sınırlaması da getirildi işte sınırlamalar:
*Nikah ve düğünde maske şart. *Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınmayacak.
*Birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişiler düğüne alınmayacak. (Teyze, hala, amca, dayı, kuzenler birinci derece akraba sayılmıyor)
*Akşam düğünleri 20.00-22.30, gündüz düğünlerinin 13.30-16.00 saatlerinde yapılacak.
İzmir düğün kararı
*Organizasyonun yapıldığı tesise/alana girişte davetli tüm katılımcıların adları, adresleri ve iletişim bilgilerinin, organizasyonda tesis kullanılıyorsa tesis işleticisi tarafından, organizasyon sahibine ait özel ya da genel bir alanda yapılıyorsa organizasyonu yapan tarafından kaydedilip, en az 14 gün saklanacak.
*Düğün tesis işleticisi tarafından organizasyonda çalışan personel de kayıt altına alınacak.
*Düğünlerde dans, oyun, halay ya da gösteri yapılmayacak. Gelin ve damat bundan hariç tutulacak.
Van
*Sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı.
*Düğünlere izin verilecek ancak düğün ve nikahlar aynı gün içerisinde en fazla 1 saatte tamamlanacak.
*Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmayacak.
*Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetler kesinlikle yapılmayacak.
*Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar, düğünlere ve nikah merasimlerine katılmayacak.
*Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilecek ve denetim yapacak.