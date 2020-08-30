BIST 1.101
DOLAR 7,33
EURO 8,70
ALTIN 463,31
HABER /  GÜNCEL

Sivas'ta korkunç olay! Beline koyduğu tabanca sonu oldu

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde düğünde havaya ateş açtıktan sonra beline koyduğu tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan Fatih Aktaş hayatını kaybetti.

Abone ol

Sivas'ta iddiaya göre, düğün sırasında havaya ateş açan Fatih Aktaş, telefonunun çalması üzerine tabancayı yeniden beline koymak istedi. Beline yerleştirdiği tabancanın aniden ateş alması sonucu Aktaş, karnından ağır yaralandı. Aktaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından ise cenaze Kalın köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Tabipleri Birliği'nden olay açıklama: Yoğun bakımlar dolu, doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor
Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe yeniden ibadete açılabilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kur'an yakma provokasyonuna sert tepki
NATO'da üst düzey casus şoku! Gizli belgeleri Rusya'ya sızdırdı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor! Erdoğan'dan net mesaj
Fuat Oktay'dan sert '12 mil' yanıtı: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal için çok uğraştım
Denizli'de karantinadan kaçan kişi otogarda yakalandı
İBB duyurdu! İstanbul'da 3 noktada yol çalışması başlatıldı
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan yeni kabineye onay
Yeni koronavirüs tedbirleri! Erzincan'da her düğünde bir görevli bulunacak
Kahramanmaraş'ta alt kata su sızdı intihar ortaya çıktı
Yorumlar