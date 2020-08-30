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FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal için çok uğraştım

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifa etmemesi için çok uğraştığını anlattı

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Doğan Şentürk, Fatih Portakal'ın istifasıyla ilgili tartışmalar sürerken,  "Ben Fatih’i vazgeçirmek için çok uğraştım. Bütün bir yaz tatilimde uğraştım" diye konuştu

"Böyle bir kişiliğe de sahip değil"

KRT TV’de Meltem Yılmaz’ın hazırladığı 'Haftanın Rengi' programına konuk olan Şentürk, "FOX Ana Haber’in 10 yıldır ana haberlerde ekrandaki imzası Fatih Portakal’dı. Sabah haberlerinde ise İsmail Küçükkaya. Yorulması gayet doğal. Fakat Fatih Portakal, yorulup giden, pes eden, mücadeleyi bırakan bir insan değil. Onu en yakın tanıyan insanlardan biriyim. Böyle bir kişiliğe de sahip değil" diye konuştu.

Fatih’in yayın yönetmeni olarak Fatih’in bırakmasını erken, zamansız, gereksiz buluyorum. Bunlar için de bütün bir yaz tatilimde uğraştım.

"Ben Fatih’i vazgeçirmek için çok uğraştım"

Şentürk, açıklamalarına şöyle devam etti: Yıllardır Fatih doğayla kalmak, kendi duygularının peşinden koşmak, açıklamasında olduğu gibi doğanın ritmiyle isteyen bir insandı. Gayet insani nedenlerle bıraktı. Aklınıza gelebilir; 50 küsür yaşında adam, mesleğinin zirvesinde, milyonlarca takipçisi olan bir insan bırakır mı? Bırakabilir. Türkiye’de bu alışılagelmiş bir şey değil ama yurt dışında örnekleri var. 

Keşke bu davranış bazı siyasetçilerimize ya da meslektaşlarımıza da örnek olabilse. İnsanlar ilelebet koltuklarında duracaklar diye bir şey yok. Ankara’da yıllardır siyaset yapıp emekli olan insanlar var. Neden arkadan gelen insanların önünü açmıyorsunuz. Fatih çok genç. Fatih’in böyle bir şeyi olamaz. Bunlar için çok erken. Ben Fatih’i vazgeçirmek için çok uğraştım. Ben Fatih’in yayın yönetmeni olarak Fatih’in bırakmasını erken, zamansız, gereksiz buluyorum. Bunlar için de bütün bir yaz tatilimde uğraştım.

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