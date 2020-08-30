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İzmir Belediye Başkanı Soyer, bisikletle 'Zafer Turu' düzenledi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üstü açık otobüsle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına çıkmasına izin verilmediğini savunarak kentte bisikletle 'Zafer Turu' düzenledi.

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Tunç Soyer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlanan üstü açık otobüsün önünde Zafer Korteji'ne bisikletiyle eşlik etti. Soyer'in iddiasına göre, "üstü açık otobüsle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına çıkmasına izin verilmedi."

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

30 Ağustos özgürlük ve bağımsızlığımızın bayramıdır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bir ulusun zincirlerini kırdığı gündür. Zafer Turu’nda üstü açık otobüste bulunmamıza izin verilmedi. Bisikletimle kortejin önündeyim. İzmir Marşı’yla geliyoruz.

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