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Temel Kotill yoğun bakıma alındı

TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı. Kotil twitter adresinden düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı.

İddialara göre Kotil, bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe edildi. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Koronavirüs sürecinde Temel Kotil’in yoğun tempoyla çalıştığı biliniyordu.

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