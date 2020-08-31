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Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla koronavirüs döneminde işletmelerin personel yükünün azaltılması amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı.

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Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

*Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin Resmi Gazete'te yayınlanan genelge için tıklayın

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