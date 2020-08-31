Eğitim bugün başlıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan tüm öğrencilere "saat 09:00" çağrısı

İlk ve orta dereceli okullarda uzaktan eğitim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, 31 Ağustos'ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının saat 09.00'da İstiklal Marşı ve ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarda İstiklal Marşı'nın okunacağını belirterek, çocuklara da çağrıda bulundu. Bakan Selçuk şöyle dedi:

"Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz diye bundan mahrum etmek istemiyorum ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi."

"Sabah 09.00’da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte millî marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle."

Milli Eğitim Yönetmeliği'n'de son dakika değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe "olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı bir madde eklendi.

Ek maddede, "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." ifadesi yer aldı.