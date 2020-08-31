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HABER /  EĞİTİM

İşte EBA TV 31 Ağustos-18 Eylül ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim başlayana kadar sürecek olan TRT EBA TV ders programı açıklandı. İşte ilkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV canlı ders frekans bilgileri

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla bugün başlıyor.

Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak.  

Telafiler TRT EBA TV'de yer alacak

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerine yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Uzaktan eğitimde veli rehberliği 

Bakanlığın uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarla ilgili bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek. 

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek. 

Uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" şeklinde başlatılacak.

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