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Bakan Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 30 Ağustos tarihli koronovirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan testlerde bin 482 yeni vaka tespit edilirken vefat eden sayısı ise 42 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 30 Ağustos tarihli koronovirüs tablosunu açıkladı. Bugün yapılan testlerde bin 482 yeni vaka tespit edilirken vefat eden sayısı ise 42 olarak açıklandı.

Bakan Koca, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosunu twitter adresinden paylaştı. Bakan Koca, düne göre test talep sayısında düşüş olduğunu söylerken buna rağmen vaka sayısının bin 482 olarak belirlendiğini kaydetti.

Tabloda dikkat çeken en önemli istatistik ise ağır hasta sayısı. Dün 917 olarak açıklanan ağır hasta sayısı bugün 945'e çıkarken vefat eden sayısı ise 39'dan 42'ye yükseldi.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı yeni tablo;

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