Başkan Erdoğan meydan okudu! Yunan halkına seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk'ün zaferi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Milli Savunma Üniversitesi'nin diploma töreninde konuştu. Erdoğan Yunan halkına seslendi, kifayetsiz yöneticiler yüzünden başlarına gelebileceklerini kabul edip etmediklerini sordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada ''Yunan halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyor mu?'' dedi. Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni zaferler için hazırlık yaptığını söyledi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Burada yaptığı konuşmada hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı bugün yaşananlara gönderme yaptı.

İşte Erdoğan'ın o konuşması;

"Şimdi artık dün olduğundan daha gür bir sedayla, daha samimi bir inançla, kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza 'hodri meydan' diyoruz. Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak olan herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını, çıkarlarını, imkanlarını koruma hususundaki kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de emin olun hem sahada hem diplomasi masasında hem uluslararası platformlarda bu gerçekle yüzleşecekler. Biz mücadeleden kaçmayız, biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için 83 milyon hep birlikte kükremiş bir sel gibi önümüze çıkan bentleri çiğneyip geçmekten geri durmayız."

"Her türlü bedeli ödemeye kararlıyız"

"Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar sarsa bile iman dolu göğsümüzle hepsini de yıkar geçeriz. Hakkın vadettiği günlerin işte bu günler olduğuna inanıyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Asıl soru şu; acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve körfezdeki kim ülkelerin kardeş hakları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu? On binlerce kilometre öteden, Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadele ile geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz.

"Yeni zaferler için hazırlık yapmaktayız"

Tarihimizdeki hiçbir zafer diğerinin alternatifi değildir. Tam tersine her zafer bir sonrakinin habercisi, bir öncekinin tamamlayıcısıdır. İnşallah, daha nice ağustoslarda nice büyük zaferlere imza atacağız. Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yeni zaferler için hazırlık yapmaktadır. Milli Savunma Üniversitemiz de ordumuza kazandıracağı subaylar ve astsubaylarla bu mücadeledeki yerini sürekli ileriye taşıyarak güçlendirecektir."