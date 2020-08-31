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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adımlarıyla daha da gerginleşen Doğu Akdeniz ile ilgili AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

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