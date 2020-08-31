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Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Premier Ligi'nin yeni ekiplerinden Fulham, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Mario Lemina'yı kiraladığı açıkladı.

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Fulham, geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Gabonlu orta saha oyuncusunu Southampton'dan 1 yıllığına kiraladı. 2 milyon Euro'ya kiralanan Lemina, satın alma opsiyonuyla takıma katıldı. 

Fransa'da Lorient, Olympique Marsilya ve İtalya'da Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu.

"Fulham'a geldiğim için gerçekten mutluyum"
Transferiyle ilgili konuşan Mario Lemina, "Şimdi Fulham'dayım. Gerçekten çok mutluyum. Bir projenin bir parçası olduğum için mutluyum. Yönetimle bu sezonki hedefler üzerinde konuştum ve harika bir projesi var. Fulham'a geldiğim için gerçekten mutluyum" ifadelerini kullandı. 

Fulham, Lemina transferini bu video'yla duyurdu. 

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