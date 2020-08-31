BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,76
ALTIN 464,71
HABER /  GALATASARAY

Fernando Muslera: Cavani ve Suarez'i çağırmamı istiyorlar

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalar yaptı ve "Kulüpte benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi buraya çağırmamı istiyorlar" dedi.

Abone ol

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Punto Penal kanalına transferle ve sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da kendisinden Barcelona'dan ayrılması gündemde olan vatandaşı Luis Suarez ile PSG ile sözleşmesi sona eren bir başka Uruguaylı Edinson Cavani'yi çağırmasını istediklerini söyleyen Muslera, "Kulüpte, benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi çağırmamı istiyorlar. Onları anlatmama gerek yok. Luis Suarez ve Cavani zaten dünya yıldızı, harika oyuncular" ifadelerini kullandı.

Ameliyat açıklaması
Sakatlığıyla ilgili de konuşan tecrübeli file bekçisi, "Ameliyat olduktan 5 saat sonra yürüyordum. Üç gün sonra evde antrenmana başladım. Türkiye çok farklı bir ülke. Burada kendimi ikinci evim gibi hissediyorum ama amacımız tabii ki Uruguay'a geri dönmek" dedi.

Ne zaman sahalara dönecek?
Uruguaylı kaleci sakatlığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde beIN Sports'a verdiği röportajda "Sahalara geri dönüşüm için kesin bir tarih vermek zor. Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Kendimi nasıl hissedeceğime bağlı" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce yola çıkıyor! 'Memleket Haraketi' otobüsü hazırlandı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda 'ihale' oyunu seni Şırnak’ın en zengini yapacağım
Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Meis Adası' açıklaması
Çanakkale'de tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi
Öcalan'ın yalanları böyle deşifre oldu
Macron'dan Türkiye'ye haddini aşan sözler
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
Dolar haftaya 7.34 seviyesinde başladı! Piyasalar hareketli
Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber! 2 ay yok
CHP'nin ABD temsilcisi: Kılıçdaroğlu gece yarısı aradı onu hiç böyle kızgın görmedim
Bakan Abdulhami Gül'den Avrupa'daki İslam düşmanlığına sert tepki
Kenan İmirzalıoğlu'nun arabası hırsızların hedefi oldu aracı yarım milyon değerinde
Yorumlar