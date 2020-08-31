Fernando Muslera: Cavani ve Suarez'i çağırmamı istiyorlar

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalar yaptı ve "Kulüpte benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi buraya çağırmamı istiyorlar" dedi.

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Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Punto Penal kanalına transferle ve sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da kendisinden Barcelona'dan ayrılması gündemde olan vatandaşı Luis Suarez ile PSG ile sözleşmesi sona eren bir başka Uruguaylı Edinson Cavani'yi çağırmasını istediklerini söyleyen Muslera, "Kulüpte, benden her zaman Luis Suarez ve Cavani'yi çağırmamı istiyorlar. Onları anlatmama gerek yok. Luis Suarez ve Cavani zaten dünya yıldızı, harika oyuncular" ifadelerini kullandı.

Ameliyat açıklaması

Sakatlığıyla ilgili de konuşan tecrübeli file bekçisi, "Ameliyat olduktan 5 saat sonra yürüyordum. Üç gün sonra evde antrenmana başladım. Türkiye çok farklı bir ülke. Burada kendimi ikinci evim gibi hissediyorum ama amacımız tabii ki Uruguay'a geri dönmek" dedi.

Ne zaman sahalara dönecek?

Uruguaylı kaleci sakatlığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde beIN Sports'a verdiği röportajda "Sahalara geri dönüşüm için kesin bir tarih vermek zor. Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Kendimi nasıl hissedeceğime bağlı" ifadelerini kullanmıştı.