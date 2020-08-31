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Ali Babacan kişisel arşivini açtı! Babacan ne diyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kişisel arşivini internet üzerinden herkese açtı. Babacan'ın geçmiş yıllarda yaptığı değerlendirme ve söylemler bir internet sitesinde toplandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın geçmiş yıllarda çeşitli programlar kapsamında yaptığı değerlendirme ve söylemler "www.babacannediyor.com" isimli internet sitesinde toplandı.

Hazırlanan internet sitesinde Babacan’ın “2002’den beri bütün söylediklerimin altına imzamı atarım, tekrar ederim” sözleri slogan olarak yer aldı.

Babacan’ın çeşitli konulardaki söylemlerinin derlendiği web sitesi Genel Siyaset, İlkeler ve Değerler, Özgürlükçü Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi, Adalet Hukuk ve Yargı, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Sektörel Politikalar, Kadınlar ve Gençlik, Spor, Kültür ve Sanat, Dış Politika, İngilizce ve 15 Temmuz konu başlıklarından oluştu.

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