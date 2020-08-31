BIST 1.101
DOLAR 7,35
EURO 8,76
ALTIN 464,29
HABER /  YEREL

Aksaray'da düğün kana bulandı

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY'da düğün merasiminde husumetli oldukları komşularıyla karşılaşan 2 kardeş, tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kavga dönüşünce bıçak ve silah çekildi. Olayda iki kardeşin saldırdığı diğer kardeşlerden Eray Kargın ölürken İsmail K. yaralandı.

Abone ol

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan Ramazan K. (26), ve kardeşi Gökhan K. (23), yakınlarının düğün merasiminde arazi meselesi yüzünden daha önceden husumetli oldukları ve komşuları olan Eray Kargın (20) ve kardeşi İsmail K. (26) ile karşılaştı.

Düğün merasiminde arazi meselesi yüzünden bir süre konuşan komşular anlaşmazlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan ve Ramazan K. isimli kardeşler bıçak ve silahla Eray ve İsmail K. isimli 2 kardeşe saldırdı. 2 kardeş, hem Eray Kargın’ı, hem de ağabeyi İsmail K.’yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bu sırada ağır yaralanan Eray Kargın yakınları tarafından özel araçla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, yaralı ağabeyi de olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Eray Kargın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağabeyi İsmail K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı 2 kardeş yakalandı

Olayla ilgili inceleme başlatan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı gerçekleştiren 2 kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eray Kargın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'dan korkunç Covid-19 emri! Kim olduğuna bakmadan vurun Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce yola çıkıyor! 'Memleket Haraketi' otobüsü hazırlandı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda 'ihale' oyunu seni Şırnak’ın en zengini yapacağım
Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Meis Adası' açıklaması
Çanakkale'de tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi
Öcalan'ın yalanları böyle deşifre oldu
Macron'dan Türkiye'ye haddini aşan sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan kişisel arşivini açtı! Babacan ne diyor?
Zahavi transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Lapseki Belediyesi binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli yakalandı
Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu
Beyoğlu'nda iş yerine ve lüks bir araca silahlı saldırı
Sivas'ta korkunç olay! Beline koyduğu tabanca sonu oldu
Yorumlar