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HABER /  EKONOMİ

Dolar haftaya 7.34 seviyesinde başladı! Piyasalar hareketli

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 7.34 seviyesinde başladı. Piyasalar Türkiye'de GSYH sonuçlarını bekliyor.

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Veri anlamında yoğun geçecek haftanın ilk, ayın son gününe dolar/TL 7.34 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.74 seviyesinden açılış yaptı.

Ön planda olacak veri akışı

Bugün özellikle Türkiye'de büyüme ve dış ticaret, Almanya enflasyon verileri ön planda olacak.

2. çeyrek GSYH tahmini

Foreks anketinde ekonomistlerin 2. çeyrek GSYH tahmini yüzde 10,4 daralma yönünde oluştu. 2020 yılının için yüzde 1,6 daralma tahmin edildi. TÜİK büyüme verilerini açıklayacak.

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