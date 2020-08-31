Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Son durum nasıl?

Altın fiyatlarında son haftalarda görülen yükseliş sürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 464 lira seviyesinde bulunuyor.Abone ol
Uzun süredir devam eden yükselişte en önemli neden olarak koronavirüs salgını gösteriliyor.
Geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı 464 dolayında bulunuyor. Altının değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor.
Altın fiyatları 31 Ağustos
Gram altın: 464,19 lira
Çeyrek altın: 764,20 lira
Yarım altın: 1.530,80 lira
Cumhuriyet altını: 3.043,10 lira
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