Osman Müftüoğlu peşin peşin uyardı: İşaretler tehdit ediyor İlk günleri arayacağız

Son koronavirüs rakamlarının korkutucu boyutlara geldiğini söyleyen Hürriyet Başyazarı Osman Müftüoğlu uyardı ve işi ciddiye almamız gerektiğini söyledi. Osman Hoca böyle giderse pandeminin ilk günlerini arayacağımızı söyledi.

Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı normalleşmenin ardından neredeyse en yüksek seviyeye ulaştı. Osman Müftüoğlu da son rakamlara dikkat çekti ve 'işi ciddiye alın' uyarısı yaptı. 2. dalganın henüz olmadığını fakat olursa tsunami dalgalarını bile aratacağının kesin olduğunu söyleyen Osman Hoca, "Çünkü veriler muhtemel bir sonbahar-kış COVID-19 tsunamisinin zaten gelmekte olduğuna işaret ediyor. Adına ister 2. dalga ister tsunami deyin, işaretler fena halde tehdit ediyor." dedi.

Yapılması gerekenin net ve açık olduğunu söyleyen Müftüoğlu şu ifadeleri kullandı:

Yapılması gereken ise yine net ve açık: Bu tür toplu aktivitelerin önümüzdeki 3-5 ay için kesin, net ve açık yasaklar getirilmeli. Bu yasaklar da kolluk kuvvetleri tarafından çok yoğun bir hassasiyetle izlenip kontrol edilmeli. Uyum göstermeyenlere de ciddi cezalar verilmeli.

Osman Müftüoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

Günlük vaka sayılarının da yoğun bakımlarda yatan ve kaybedilen insanlarımızı gösteren rakamların da korkutucu boyutlara vardığı kesin. Bu içine düştüğümüz korkutucu rehavet dalgasının boyutlarını gösteren en ciddi göstergedir. Lütfen, rica ediyorum hatta biraz daha ileri gidiyor, uyarıyorum: Şapkalarımızı önümüze alıp bu bilgilerin üzerinde ciddiyetle durmak zorundayız. Her gün kaybettiğimiz insan sayılarındaki sürüp giden artışa, her gün açıklanan yoğun bakımdaki hasta sayısı yükselişlerine ve neredeyse 1500’lere çakılıp kalan günlük yeni vaka rakamlarına ciddiyetle odaklanalım. Aksi takdirde, “Osman Hoca demedi!” demeyin, başımız fena halde belaya girecek. Canımız pandeminin ilk günlerini aratacak şekilde sıkılacak, üzülecek. Benden söylemesi...



Unutmayın dalga değiltsunami tehdidi var



TAMAM, 2. dalga henüz yok. Tamam, ufukta da görünmüyor. Ama öyle bir dalga olursa eğer, bilin ki tsunami dalgalarını bile aratacağı kesindir. Çünkü veriler muhtemel bir sonbahar-kış COVID-19 tsunamisinin zaten gelmekte olduğuna işaret ediyor. Fransa’ya bir bakın: Perişan durumdalar. Geçtiğimiz cuma günü açıkladıkları günlük vaka sayısı 7 bin 379 oldu. İspanya ve İtalya’da da durum pek farklı değil. Almanya bile zorlanıyor. Açtığı okulları yeniden kapıyor, yeni tedbirler alıyor. Bu ülkelerin hepsi geçtiğimiz hafta, mayıs başından bu yana en yüksek vaka sayılarını açıkladılar: Kısacası sadece bizde değil, hemen her ülkede özellikle iç içe olduğumuz, olmak mecburiyetinde kaldığımız/kalacağımız Avrupa’da da durum berbat. Adına ister 2. dalga ister tsunami deyin, işaretler fena halde tehdit ediyor.



Sorun ne neden böyle oldu



ÜZÜLEREK belirteyim: Günlük vaka sayılarının her gün biraz daha artmasının ve kaybettiğimiz insan sayısının ürpertici boyutlara varmasının nedenlerini bu köşede en az kırk defa tekrarladım. Hani “Dilimde tüy bitti” derler ya, aynen öyle bir durum söz konusu. Ama tekrarda fayda var: Bizde ve hemen hemen her ülkede insanlarımız inanılmaz bir aymazlık, kabul edilemez bir dikkatsizlik, affedilemez bir duyarsızlık, anlaşılmaz bir rehavet, hoş görülemez bir nezaketsizlik ve saygısızlık içindeler. Maske takmamakta, taksalar da maske kullanma kurallarına uymamakta kararlılar. Sosyal mesafe meselesinde de affedilmez hatalar yapıyorlar. Zaten yanlış bir karar olduğunu baştan beri söylediğimiz “nişan, düğün, sünnet, cenazeler, kontrolsüz taziyeler ve benzeri ertelenebilir sosyalleşmeler” nedeniyle “mesafe meselesi” yok sayılacak bir duruma geldi. Yapılması gereken ise yine net ve açık: Bu tür toplu aktivitelerin önümüzdeki 3-5 ay için kesin, net ve açık yasaklar getirilmeli. Bu yasaklar da kolluk kuvvetleri tarafından çok yoğun bir hassasiyetle izlenip kontrol edilmeli. Uyum göstermeyenlere de ciddi cezalar verilmeli.

