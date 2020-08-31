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Gaziantep'te pes dedirten olay! Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP'TE sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir eve baskın düzenledi. Evde bulunan bebeğin sürekli ağladığını fark eden polis ekipleri altını açtı ve bezin içinde 6 "fişek" halinde 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda evin çeşitli noktalarına ve bebek bezine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Malazgirt Mahallesi'ndeki eve düzenlenen baskında bebeğin sürekli ağladığı ve huzursuz olduğunu fark eden polis ekipleri, altını açtı. Ekipler, bezin içinde 6 "fişek" halinde 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Evde yapılan aramada da 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 18 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 8 tabanca ve 3 pompalı tüfek bulundu.

"Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti" suçundan evdeki 9 kişi gözaltına alındı.

Bebek yurda yerleştirildi

Evde bulunan bebekle 3 yaşındaki çocuk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

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