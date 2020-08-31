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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den okullar için çok önemli uyarı! Pilot uygulama önersi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den okullar için çok önemli uyarı geldi. Özlü, okullar açılmadan önce pilot okullarda seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitim yapılması gerektiğini ifade etti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü okulların açılmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

'Çok yardımıcı olacağını düşünüyorum'

Okulların açılması öncesinde bazı illerde, seçilen birkaç okulda, kimi sınıflarda, belirlenen tüm kurallara uyularak, seyreltilmiş ve uzaktan eğitim destekli hibrit modelle, yüz yüze eğitime başlanabilir. Bu pilot uygulamanın çok yardımıcı olacağını düşünüyorum.

Okullarımızın alt yapı, ekipman ve personel olarak pandemi sürecine ne kadar hazır olduğunu görürüz, öngörülemeyen eksiklikler, hatalar, aksaklıklar ortaya çıkar. Pilot uygulamaya katılan öğretmen, okul çalışanı, öğrenciler ve aileleri enfeksiyon açısından yakından izlenir.

'Pilot uygulamanın sonuçları yol gösterici olur'

Pilot uygulamanın sonuçları, yöneticilerin, okulların açılması ve eğitimin nasıl olacağıyla ilgili doğru kararları vermelerinde yol gösterici olur. Topluma ve ailelere de çocukları okula gönderme konusunda yardımcı olabilir.

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