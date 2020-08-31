BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,76
ALTIN 464,71
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta 2 halı yıkamacı yanlış anlaşılınca meydan dayağı yedi

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT’ta halı yıkama işi yapan iki şahıs, halı teslim etmek için gittikleri adreste, binayı bulamayınca o sırada sokakta bulunan bir çocuğa sordular. Binayı göstermek için arabaya binen çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli ise halı yıkamacılara meydan dayağı attı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenyurt İstiklal mahallesi Kavak sokakta meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işi yapan iki kişi kamyonet ile yıkanan halıları sahibine getirdiler. Girdikleri sokakta adresi çıkaramayan şahıslar, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk ise adresin bir sokak ileri de olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi.

“Mahalleliden meydan dayağı”

Bu sırada çocuğun bir kamyonete bindiğini gören mahalleli ise araca binen çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi. Kısa bir tartışmanın ardından olay kavgaya dönerek, araç içinde bulunan iki kişi araçtan indirildi. Çevredeki vatandaşlarında olaya dahil olmasıyla halı yıkamacı şahıslar dayak yemeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.

“Olay karakolda çözüldü”

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalım grubu sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelileri de polis arabasına bindirerek olay yerinden ayrıldılar. Bu sırada iddiaları araştıran polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine ulaşarak karakola davet ettiler. Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti. Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da orman alevlere teslim oldu saatlerdir süren yangına aralıksız müdahale Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Müftüoğlu peşin peşin uyardı: İşaretler tehdit ediyor İlk günleri arayacağız
Yeni eğitim-öğretim yılı 'uzaktan' başladı! İlk zili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çaldı
Muharrem İnce yola çıkıyor! 'Memleket Haraketi' otobüsü hazırlandı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda 'ihale' oyunu seni Şırnak’ın en zengini yapacağım
Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Meis Adası' açıklaması
Çanakkale'de tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'den Dalbert Henrique için Inter'e teklif
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Son durum nasıl?
Fernando Muslera: Cavani ve Suarez'i çağırmamı istiyorlar
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
Dolar haftaya 7.34 seviyesinde başladı! Piyasalar hareketli
İzmir'de FETÖ firarisi saklandığı evde yakalandı
Yorumlar