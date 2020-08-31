Ankara'da orman yangını! Saatler sonra söndürüldü
ANKARA'da henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına alma çabaları saatler sonra sonuç verdi. Alevler, Yeşilyurt köyüne sıçramadan bertaraf edildi.
Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. Çıkan devasa yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Ankara Nallıhan yangını bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.
Bölgede havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yangına karadan müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı.
76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile alevlere müdahale
Yangının büyümesiyle çevre Orman Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip yangına sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte yangına 76 arasöz, 5 dozer ve 350 personel ile müdahale ediliyor. Gün doğumundan itibaren 11 helikopter de yangına müdahalede bulundu.
Yangın, Beyalan mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek ormana sıçradı.