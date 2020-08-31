Ankara'da orman yangını! Saatler sonra söndürüldü

Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. Çıkan devasa yangını söndürme çalışmaları 12 saattir aralıksız devam etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Ankara Nallıhan yangını bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.