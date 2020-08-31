BIST 1.102
DOLAR 7,36
EURO 8,76
ALTIN 464,71
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da kaybolan küçük Merve dere kenarında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'da Merve Bayrak, dün annesiyle yakınlarının düğünü için gittiği evin önünden kayboldu. Küçük kızın acı haberini bir çoban verdi. 2 buçuk yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni 8 kilometre uzaklıkta dere kenarında çoban tarafından bulundu.

Abone ol

Kentteki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Azap Mahallesi'ne gitti. Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı.

Daha sonra Ebrar Bayrak, aramalardan sonuç alınamaması üzerine durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu.

Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsü yenen hastadan ibretlik sözler: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Osman Müftüoğlu peşin peşin uyardı: İşaretler tehdit ediyor İlk günleri arayacağız
Yeni eğitim-öğretim yılı 'uzaktan' başladı! İlk zili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çaldı
Muharrem İnce yola çıkıyor! 'Memleket Haraketi' otobüsü hazırlandı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nda 'ihale' oyunu seni Şırnak’ın en zengini yapacağım
Cihat Yaycı Paşa'dan dikkat çeken 'Meis Adası' açıklaması
Çanakkale'de tartışan baba ile oğlu 15 dakika arayla intihar ederek, yaşamlarına son verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den okullar için çok önemli uyarı! Pilot uygulama önersi
Erkin Delikanlı'dan korkutan sözler: Dikkat etmezsek eldivensiz kalabiliriz
Esenyurt'ta 2 halı yıkamacı yanlış anlaşılınca meydan dayağı yedi
Başakşehir'den Dalbert Henrique için Inter'e teklif
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Son durum nasıl?
Gebze Teknik Üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı
Yorumlar